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Прогноз на три дня опубликовали синоптики

Отрог Северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы не исключены на юге, юго-востоке заморозки 1-7 градусов.

В западных, восточных и юго-восточных регионах страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды — на западе дождь, 4-5 мая временами сильный дождь с грозами, градом, на востоке, в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионахпыльные бури.

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