Публиковал сцены терактов и казней заложников. Костанаец приговорен судом

pixabay.com
Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей г.Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.
Cудом района им.Б.Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы.
Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.
В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.
20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.