В Казахстане усилили контроль за выплатой заработной платы и соблюдением трудовых прав работников. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Масштабы задолженности по заработной плате

По состоянию на 1 декабря 2025 года государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 494 предприятиях страны.

Без заработанных денег остались более 10,4 тыс. работников, общая сумма долга превысила 2,6 млрд тенге.

Одновременно в различных организациях в ходе проверок было зафиксировано почти 8 тыс. нарушений трудовых прав.

Предписания и штрафы для работодателей

По итогам проверок руководителям предприятий, допустившим задолженности и нарушения, выдано 3 781 предписание, обязательное для исполнения.

Кроме того, на них наложены административные штрафы на сумму более 470,7 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности, удалось защитить права 10,1 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге.

Усиление государственного контроля

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подчёркивают, что вопросы соблюдения трудового законодательства находятся на особом контроле.

По данным на 1 декабря 2025 года государственными инспекторами труда проведено 5 886 проверок, в ходе которых выявлено 7 902 нарушения, в том числе:

в сфере трудовых отношений – 6 362;

по безопасности и охране труда – 1 495;

в сфере занятости населения – 45.

В результате принятых мер были защищены трудовые права около 45 тыс. работников по всей республике.

