Распространение опасной инфекции в Казахстане пошло на спад — Минздрав

Заболеваемость корью в Казахстане снизилась на 38 процентов. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на треть, или на 38 процентов. В рамках дополнительной иммунизации привито 92 процента подлежащих вакцинации лиц.

«При этом продолжается регистрация заболеваемости, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления», — добавили в ведомстве. Единственное надежное средство профилактики кори — это своевременная вакцинация. Она проводится детям в возрасте 1 года и 6 лет.

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