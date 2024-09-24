Совсем скоро по всей стране пройдет референдум по вопросу строительства в Казахстане атомной электростанции. Проект довольно серьезный и масштабный, поэтому было принято решение создать Народные штабы в каждом регионе, участники которых проводят разъяснительные беседы с населением.

Республиканский народный штаб за строительство АЭС посетил Костанайскую швейную фабрику.

«Во-первых, почему строится атомная электростанция? Вы знаете, что у нас в стране имеется определенный энергодефицит. Связан он, прежде всего с ростом потребления электрической энергии, с ростом населения нашего. Сегодня нас уже больше 20 миллионов, прогнозируется, что в ближайшее время до 25 миллионов будет увеличиваться население нашей страны», — отметила депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева.

Члены Народного штаба рассказывали о том, что возвести АЭС планируется на юге страны. И связано это, по их словам, с тем, что этот регион самый густонаселенный. Также речь шла о том, что для реализации проекта потребуется не менее 10 тысяч строителей. Кроме того, по плану, станция расположится близ озера Балахаш. Этот момент вызывает у казахстанцев много вопросов о том, не навредит ли это экологической ситуации близлежащих населенных пунктов.

«Есть ВИА — ветер, солнце. Но, ветер солнце это нестабильные источники энергии считаются, а нам нужна стабильная, мощная индустриальная энергия — это только атомная энергетика. Атомная энергетика сегодня это энергия без выброса, даже радиоактивные отходы можно переработать и использовать следующие поколения атомной электростанции», — отметил председатель экологической партии «BAYTAQ» Азаматхан Амиртаев.

К слову, на встрече было около сотни швей и других работников местного предприятия. Участники собрания активно задавали вопросы членам республиканского штаба, например, их волновал вопрос, насколько это безопасно и как может отразиться на следующих поколениях. А ещё, где найдут специалистов, которые будут обслуживать станцию. По словам приезжих спикеров, строительство АЭС это долгий процесс, и он займет как минимум 12 лет. За это время планируется обучить 400 узких специалистов, которые будут обслуживать станцию. Самым популярным вопросом встречи стал — снизится ли стоимость на электроэнергию, благодаря АЭС. Члены штаба рассказали, что как минимум будет возможно эти тарифы успешно сдерживать

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