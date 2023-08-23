Резкое похолодание ожидается 24 августа

На севере, юге области дождь, на востоке области сильный дождь.

На севере, юге, востоке области гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный,

северный 7-12 м/с, на севере, востоке, юге области 15-20, на востоке области порывы 25 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 18-23, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 7-12, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.

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