Рост цен зафиксирован в магазинах Костаная

В костанайских магазинах, по оценке специалистов, зафиксирован рост цен. Хлеб подорожал на 2,9%, яйца — на 2,8%, с 500 тенге до 514 тенге за десяток. Причём стоимость яиц заметно увеличилась за последнюю неделю. Основными причинами, повлиявшими на это, эксперты называют рост коммунальных услуг, расходы на логистику, премиксы, ветпрепараты и сезонность.

Чтобы ситуацию нормализировать, в костанайских магазинах появились яйца из стабфонда, и не только они.

«Одним из инструментов по сдерживанию цен на самые необходимые продукты питания является реализация товаров из ресурсов стабилизационного фонда. С начала года выбрано 514 тыс. штук яиц категории С1 , 4 тонны макаронных изделий, 11,2 тонн риса, 1 тонн гречки, 5,3 тонн капусты; 2,5 тонн картофеля; пол тонны лука; 4,5 тонн соли», — сообщила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева.

Что касается цены на социальный хлеб, то, как отмечают специалисты, СПК «Тобол» реализует муку производителям по цене 100 тенге за килограмм, при этом цена хлеба в итоге не должна превышать 90-92 тенге за булку. Социальный хлеб пекут 8 пекарен. Они в день выпекают более 7 тысяч булок социального хлеба. В этом январе хлебопекарни уже выбрали из стабфонда 160 тонн муки и проблем в их работе, как отмечают в акимате, быть не должно. Напомним, что в прошлом году часть бизнесменов отказывались работать с социальной мукой из-за нерентабельности.

«Теперь по стабфонду. Называли цифры, у вас прям в количестве, я так смотрю у нас потребность снижена, чем в прошлом году, то есть ажиотажа нет ни на какие продукты и с хлебом у нас никаких вопросов нет», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким Костаная так же рекомендовал активней проводить ярмарки сельхозпродукции. Напомним, что сейчас они проходят на рынке «Саяхат», как только будет тепло, они будут проводиться и на старом месте в сите-центре. Следующую ярмарку планируют провести уже 17 февраля.

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