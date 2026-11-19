В Казахстане не хватает около 200 тысяч ученических мест, поэтому строительство новых школ продолжится. Об этом 20 ноября на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарбасов, передаёт Zakon.kz.

Журналисты спросили, учитывает ли министерство возможное снижение рождаемости и рост городов при планировании строительства. Шарбасов ответил, что ведомство регулярно оценивает потребность в ученических местах с учётом роста населения и внутренней миграции. Новые школы строят там, где ожидается увеличение числа жителей. Действующие школы продолжают модернизировать и оснащать.

По словам вице-министра, если рождаемость снизится, школы, в которых сейчас учатся в две смены, смогут перейти на одну. Тогда можно будет рассмотреть и переход к формату школы полного дня.