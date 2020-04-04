Счастье есть. Тройня родилась в Костанайской области

В семье Антуфьевых родилась тройня. Сегодня маму с детьми выписали из родильного отделения областной больницы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

«Мы благодарны всем врачам и медсестрам медико-генетического, родильного отделений и реанимации областной больницы, благодаря которым мы сейчас счастливы», — говорит мама тройни Марина Антуфьева.

Супруги 8 лет ждали ребенка. Малыши появились на свет с помощью ЭКО. Родители не скрывают этого.

«Это надежда для каждого и реальность воспитывать детей. Мы очень рады. У нас была квота. С первого раза все получилось. И какой великолепный результат. На УЗИ врач начала смотреть и сказала, что двое. Я спросила «Точно?». «Ой, нет, трое» — сказал врач», — вспоминает Марина.

7 марта на свет появились Валера, Алёша и Лиза. Вес детей 1 кг. 930гр, 1 кг.785 гр. и 1 кг. 795 гр.

«Желаю всем не терять надежды, верить, доверять врачам, тогда ваша мечта — стать родителями, обязательно исполнится. Я теперь знаю наверняка, мечты сбываются», — говорит счастливый папа Николай.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, в 2020 году для Костанайской области выделено 51 квота на ЭКО, что на 9 квот больше, чем в 2019 году.

«Следует отметить, что в сравнении с 2019 годом количество квот выделенных на всю республику увеличилось на 205 в 2020 году, с 900 до 1105. План проведения ЭКО рассчитывается с учетом численности мужского и женского населения в возрасте 15-49 лет», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

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