Сегодняшняя модель экономики полностью себя изжила — депутат Мажилиса Парламента РК Еркин Абиль

Экономические реформы. Так называет послание Президента депутат Мажилиса Парламента Еркин Абиль. По его мнению, та модель экономики, которая существует сейчас, уже полностью себя исчерпала.

Поэтому, продолжает депутат, так развиваться Казахстан больше не может, поскольку страна очень сильно зависит от импорта. В новом послании этому направление уделили большое внимание.

«Задача новой экономической политики, основные направления которой сегодня прозвучали это как раз попытка перехода к более сбалансированной экономике. Это попытка создать слой малых и средних предпринимателей именно в обрабатывающем секторе, и секторах меньше связанных с сырьевой направленностью, для того, чтобы экономика была более стабильной», — отмечает Еркин Абиль.

Второе главное направление, которое выделил депутат — вопрос финансового и банковского сектора. Он отмечает, что сегодня банки работают не на экономику, а сами на себя. Из-за чего в стране высокая закредитованность населения. В послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что эту систему пора изменить, банки должны меньше уделять внимания потребительскому кредитованию, а больше кредитовать экономику.

«В целом, я думаю, что реализация данного положения достаточно серьезный шаг в экономике, и определенный вектор задает направления на выход Казахстана из того этапа экономического, и социально-экономического тупика, на котором он оказался на протяжении 2014-2019 годов», — говорит Еркин Абиль.

Внимательно слушали послание и представители молодежи. Мурат Бегежанов — президент студенческого парламента Костанайского регионального университета отмечает, что для себя он выделил инициативу президента — превратить Казахстан в IT-страну, и применение технологий искусственного интеллекта. Молодой человек уверен, что реализовывать эти направления нужно непосредственно молодежи.

«Мне как представителю молодежи интересна была тема цифровизации. Молодежи сейчас по- настоящему интересно и удобно пользоваться своими гаджетами компьютерами, это намного быстрее и удобнее, в дальнейшем будем ждать плодотворной работы, и будем уверены, что вся работа, которая была обещана выполнится», — говорит президент студенческого парламента КРУ им.Байтурсынова Мурат Бегежанов.

Мурат Бегежанов также отмечает, что для Казахстана важно развитие туристической отрасли. Молодой человек уверен, что в этом направлении у страны есть большой потенциал.

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