В оперативно-криминалистическое управление Департамента полиции Костанайской области прибыли специалисты из Астаны и Алматы с уникальным оборудованием для восстановления идентификационных номеров огнестрельного оружия.
Речь идёт о современном программно-аппаратном комплексе белорусского бренда Regula, предназначенном для восстановления удалённых или умышленно повреждённых номеров на оружии.
Исполняющая обязанности начальника оперативно-криминалистического управления ДП Костанайской области Людмила Гарашова подчеркнула, что внедрение высокоточного комплекса существенно расширяет возможности экспертов-криминалистов:
«Использование подобного оборудования позволяет повысить качество проводимых исследований и эффективность раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия».
Комплекс работает по магнитооптическому методу. Технология основывается на том, что при нанесении номера на металл изменяется его структура и магнитное поле. Даже если маркировка впоследствии стерта или механически повреждена, следы деформации сохраняются в толще металла. Аппаратура Regula позволяет «считать» эти изменения и визуализировать первоначальный идентификационный номер.
По словам представителя компании Regula Игоря Стародубцева, такие системы уже зарекомендовали себя в международной криминалистической практике и показывают высокую эффективность при расследовании преступлений, связанных с оружием.
В департаменте полиции отмечают, что применение современных технологий усиливает возможности оперативно-криминалистических подразделений и способствует более быстрому и качественному раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота оружия.
