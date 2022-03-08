Сеть казахстанских кинотеатров заявила о закрытии

Сеть кинотеатров Kinopark-Kinoplexx заявила о закрытии на неопределенный срок, передает Tengrinews.kz.

«К сожалению, большие голливудские компании, которые работают через Россию, отказываются предоставлять нам кино. И нам буквально с 1 апреля нечего показывать. Поэтому компания Kinopark-Kinoplexx вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с 1 апреля. Я сожалею, но такова реальность», — заявил руководитель сети кинотеатров Алмаз Малдыбаев.

По состоянию на конец 2021 года объединенная сеть Kinopark-Kinoplexx управляла 25 кинотеатрами общей вместимостью 18 684 места.

Ранее сообщалось, что Walt Disney, Warner Bros. и Sony Pictures приостановили показы своих фильмов в кинотеатрах России из-за событий в Украине.

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