7 июля ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман.

Ветер северо-западный, северный на юге, востоке области 15-20 м/с.

На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 7 июля ночью ожидается гроза.

Температура ожидается ночью +16 градусов. Днём 21 градус тепла.

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