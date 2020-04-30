Штраф в 30 млн тенге выставили подрядчику в Костанайской области

В Костанайской области за прошлый год на ремонтируемых участках дорог было выявлено почти 400 нарушений. Все дефекты подрядчики должны устранить за свой счет. Но и это не все. К некоторым были приняты и дополнительные меры. К примеру, одна из организаций получила крупный штраф, в размере 30 млн тенге, передает alau.kz

В этом году в Костанайской области большие планы по ремонту дорог. Но что с теми участками, где уже обновили дорожное полотно? Качество многих из них оставляет желать лучшего, об этом заявил глава региона Архимед Мухамбетов. Помимо этого, есть и ряд других проблем, например, не всегда запланированный объем выполняется в срок.

«В прошлом году также позитивно докладывали в начале года, а получилось, что пшик. Вот такое выражение есть. Вот сколько лет мы видим, что и в городах у нас, и между районами на местных дорогах у нас хороший объем ремонтных работ, а по республиканским дорогам самое худшее положение можно сказать. Постоянно у вас получается хорошо докладываете, красиво, а в конце получается подрядчик подвел, кто-то с кем-то судится, какой-то мост не могут между собой поделить и так далее», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Одним из таких проблемных проектов оказался ремонт 22 км дороги от поселка Степной до Крыловки в Сарыкольском районе. По словам директора Костанайского филиала «Казавтожол», там было сразу все: и плохое качество покрытия, и срыв графика, да и в целом организация работ хромала с самого начала. В итоге к генеральному подрядчику применили штрафные санкции в 30,3 млн тенге. Кроме того, по требованию прокуратуры области, была проведена проверка и выдано предписание подрядной организации устранить допущенные нарушения в срок до 16 июня этого года. Кроме того, прокуратурой Сарыкольского района в прошлом году возбуждено уголовное дело в отношении уже другого подрядчика. Оказалось, что на территории Сарыкольского района подрядная организация самовольно занималась добычей грунта для устройства присыпных обочин. К слову, здесь комиссия провела осмотр две недели назад и обнаружила дефекты. Так что за свой счет до 15 июня подрядчик должен всё устранить.

«Очень много вопросов по качеству дорог. Между Мендыкарой Узунколем я ездил, смотрел какое качество. Екатеринбург-Алматы тоже вот поселок Степной, Сарыколь — качество. Мало того там местным людям не заплатили заработную плату. С Алматы там субподрядчик обманул. Как это так? Людей использовал и не заплатил деньги. Плохо отрабатываете», — указал Архимед Мухамбетов.

Аким области указал, что по этим причинам технический надзор будет усилен. Да и в целом, проверка дорог будет пятиступенчатая. Одна из них это привлечение к проверки общественного совета. Туда войдут, депутаты, активисты, блогеры. Еще одна ступень это национальное качество дорожных активов.

«В целях усиления контроля за качеством дорожно-строительных работ будет привлечен РГП «Национальное качество дорожных активов по Костанайской области». В настоящее время с РГП заключили договор Управление, г. Костанай и Денисовский район», — пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

«Остальные тоже должны заключить. 232 млн тенге мы выделили деньги, специально. Сейчас технический надзор будем усиливать контроль», — добавил Архимед Мухамбетов.

В целом за прошлый год из 480 проверок на ремонтируемых участках автодорог, нарушений было выявлено 362.

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