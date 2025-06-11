Жаркая погода установилась в Костанае — столбики термометров поднялись до +29°C, и горожане массово устремились на пляжи. В связи с этим по инициативе Департамента полиции Костанайской области был проведён совместный рейд по местам отдыха у воды.

Как сообщил Галымжан Мустафин, офицер Управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области, официальный купальный сезон длится с 1 июня по 31 августа. В городе оборудованы три разрешённых для купания места: городской пляж, а также зоны отдыха «Мохито» и «Мишутка» в жилом массиве Амангельды.

Патрулирование проводилось как с суши, так и с воды — участники рейда вышли на трёх лодках. Через громкоговорители отдыхающим напоминали о правилах безопасности: не заплывать за буйки, не употреблять алкоголь в общественных местах, следить за детьми и не оставлять мусор.

Однако уже в ходе рейда на берегу были замечены двое мужчин, распивавших пиво.

«Подойдя к ним, сотрудники рейда зафиксировали факт нарушения: у отдыхающих были две бутылки пива и закуска. Мужчины признались, что собирались пойти купаться, несмотря на явное алкогольное опьянение. Напомним, по статистике именно в нетрезвом виде происходят большинство трагических случаев на воде. Нарушителей привлекли к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте, назначив каждому штраф в размере 5 МРП — 19 660 тенге. Позже внимание полицейских привлёк ещё один отдыхающий, находившийся под деревом с банкой пива и недопитой бутылкой водки. Мужчина с трудом стоял на ногах. Его доставили в медицинский вытрезвитель», — сообщили в ДП области.

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы Марат Сахратов подчеркнул, что главная цель подобных мероприятий — предотвращение несчастных случаев во время купального сезона. Особое внимание — детям, которые часто остаются без присмотра взрослых.

«С начала года за распитие алкоголя в общественных местах привлечены к ответственности около 6 тысяч человек, из них 50 — в купальных зонах. Кроме того, свыше тысячи граждан оштрафованы за мусор», — сообщил он.

Организаторы заверили: такие рейды будут проводиться регулярно в течение всего сезона.

Сколько человек по амнистии выйдут на свободу? В Казахстане проведут амнистию к 30-летию Конституции. Мажилис принял закон «Об амнистии в связи с...

Обмен валюты: что делать, если вам отказали? Национальный банк Казахстана предоставил полезную информацию для тех, кто столкнулся с отказом в обменных пунктах....

Дадут отгул. Учителя вышли дежурить на костанайские пляжи Купальный сезон в Костанае начался плачевно. Напомним, 31 мая на воде погиб подросток. В связи...