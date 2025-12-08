По информации синоптиков, предстоящей ночью на севере, востоке и юге региона пройдёт снег, местами ожидается низовая метель. На юге области возможен гололёд, на севере и востоке — туман, который дополнительно ухудшит видимость на дорогах.

Ветер северо-восточный 9–14 м/с, в ночные часы на севере и востоке порывы будут усиливаться до 15–20 м/с. Температура воздуха как ночью, так и днём составит -18…-23 °С, на севере области ожидается до -26 °С, на юге — около -13 °С.

В Костанае — переменная облачность, ночью прогнозируется снег и низовая метель. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура воздуха в городе в течение суток будет держаться на уровне -18…-20 °С.

Жителям региона рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок, быть особенно осторожными на дорогах из-за метели, гололёда и низких температур и по возможности ограничить длительное пребывание на морозе.

