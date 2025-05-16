Набор в «Жасыл ел» стартовал раньше: кого в этом году принимают в Костанае

В Костанае на месяц раньше начался набор в трудовые отряды «Жасыл ел». Программа сезонного трудоустройства действует в Казахстане с 2005 года и ежегодно привлекает молодежь.

Кто может устроиться

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако наибольший интерес, как отмечают организаторы, проявляют школьники и студенты от 16 лет.

В этом году, как и в прошлом, в областном центре предусмотрено 450 рабочих мест.

«Много желающих, особенно среди студентов и школьников. В прошлом году мы также набрали 450 человек, и в этом году количество мест не увеличилось», — сообщила координатор проекта в Костанае Анастасия Иващук.

Как распределяются места

Работа организована по месяцам:

— июнь — 200 мест

— июль — 150 мест

— август — 100 мест

При этом часть заявителей прошлого года, которые не попали в основной состав, включены в резерв и будут рассмотрены в первую очередь.

Чем занимаются участники

Молодые люди работают совместно с городскими подрядчиками:

— убирают парки и скверы

— высаживают деревья

— занимаются благоустройством города

Какие документы нужны

Для трудоустройства необходимо предоставить:

— удостоверение личности

— справку с места учебы или прописку в Костанае

— банковский счёт

— для несовершеннолетних — согласие родителя

Подать документы можно по адресу: улица 1 Мая, 151.

Продажа под диктовку мошенников: в Костанае вовремя остановили сделку В Костанае удалось предотвратить возможное мошенничество благодаря внимательности сотрудников автосалона и оперативной работе полиции. 9...

Мошенники почти забрали 7 млн: полиция успела вмешаться В Костанае полицейские предотвратили крупное мошенничество, благодаря чему пенсионеру удалось сохранить часть своих сбережений. Инцидент...