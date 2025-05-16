Набор в «Жасыл ел» стартовал раньше: кого в этом году принимают в Костанае

В Костанае на месяц раньше начался набор в трудовые отряды «Жасыл ел». Программа сезонного трудоустройства действует в Казахстане с 2005 года и ежегодно привлекает молодежь.
Кто может устроиться
Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако наибольший интерес, как отмечают организаторы, проявляют школьники и студенты от 16 лет.
В этом году, как и в прошлом, в областном центре предусмотрено 450 рабочих мест.
«Много желающих, особенно среди студентов и школьников. В прошлом году мы также набрали 450 человек, и в этом году количество мест не увеличилось», — сообщила координатор проекта в Костанае Анастасия Иващук.
Как распределяются места
Работа организована по месяцам:
— июнь — 200 мест
— июль — 150 мест
— август — 100 мест
При этом часть заявителей прошлого года, которые не попали в основной состав, включены в резерв и будут рассмотрены в первую очередь.
Чем занимаются участники
Молодые люди работают совместно с городскими подрядчиками:
— убирают парки и скверы
— высаживают деревья
— занимаются благоустройством города
Какие документы нужны
Для трудоустройства необходимо предоставить:
— удостоверение личности
— справку с места учебы или прописку в Костанае
— банковский счёт
— для несовершеннолетних — согласие родителя
Подать документы можно по адресу: улица 1 Мая, 151.
Changan в Казахстане: почему бренд завоевал доверие тысяч покупателей и чем удивит новый CS35 MAX
Мошенники почти забрали 7 млн: полиция успела вмешаться
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.