Набор в «Жасыл ел» стартовал раньше: кого в этом году принимают в Костанае

— Сегодня, 09:32
В Костанае на месяц раньше начался набор в трудовые отряды «Жасыл ел». Программа сезонного трудоустройства действует в Казахстане с 2005 года и ежегодно привлекает молодежь.

Кто может устроиться

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако наибольший интерес, как отмечают организаторы, проявляют школьники и студенты от 16 лет.

В этом году, как и в прошлом, в областном центре предусмотрено 450 рабочих мест.

«Много желающих, особенно среди студентов и школьников. В прошлом году мы также набрали 450 человек, и в этом году количество мест не увеличилось», — сообщила координатор проекта в Костанае Анастасия Иващук.

Как распределяются места

Работа организована по месяцам:
— июнь — 200 мест
— июль — 150 мест
— август — 100 мест

При этом часть заявителей прошлого года, которые не попали в основной состав, включены в резерв и будут рассмотрены в первую очередь.

Чем занимаются участники

Молодые люди работают совместно с городскими подрядчиками:
— убирают парки и скверы
— высаживают деревья
— занимаются благоустройством города

Какие документы нужны

Для трудоустройства необходимо предоставить:
— удостоверение личности
— справку с места учебы или прописку в Костанае
— банковский счёт
— для несовершеннолетних — согласие родителя

Подать документы можно по адресу: улица 1 Мая, 151.



