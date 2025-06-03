Пожар произошел сегодня в районе КСК.

В пресс-службе акима Костаная предоставили комментарий.

На частной территории по улице Кобланды батыра произошло возгорание отходов и деревянных поддонов на открытой площадке.

Существует угроза распространения огня на соседнее частное здание.

На месте работают силы ЧС города: задействовано 25 человек личного состава и 10 единиц техники. Также на месте находятся представители акимата.

Ситуация под контролем.

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