Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 3 июня 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства объяснил, зачем...
Пожар произошел сегодня в районе КСК.
В пресс-службе акима Костаная предоставили комментарий.
На частной территории по улице Кобланды батыра произошло возгорание отходов и деревянных поддонов на открытой площадке.
Существует угроза распространения огня на соседнее частное здание.
На месте работают силы ЧС города: задействовано 25 человек личного состава и 10 единиц техники. Также на месте находятся представители акимата.
Ситуация под контролем.
Какой погоды ждать от лета. Синоптики рассказали, что каких-то аномалий пока не ожидается. Все три...
Национальный Банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.