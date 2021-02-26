Сколько заражённых COVID-19 выявили в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

25 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,53%.

Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 6 — г.Рудный, по 4 в Алтынсаринском, Узункольском и Аулиекольском районах, 2 в Сарыкольском, 1 в г.Аркалык и Денисовском районе, 5 в Федоровском.

46 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 25 февраля 2021г зарегистрировано 12185 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10759.

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