Сколько заражённых COVID-19 выявили в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
25 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,53%.
Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 6 — г.Рудный, по 4 в Алтынсаринском, Узункольском и Аулиекольском районах, 2 в Сарыкольском, 1 в г.Аркалык и Денисовском районе, 5 в Федоровском.
46 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью.
Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 25 февраля 2021г зарегистрировано 12185 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 10759.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области