5 декабря на некоторых республиканских автодорогах Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Казавтожола».
По данным синоптиков, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу и Абай местами пройдут осадки в виде дождя со снегом и снега.
Такие погодные условия могут привести к ухудшению видимости, образованию гололёда и снижению сцепления колёс с дорожным покрытием.
Водителей просят заранее планировать поездки, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок при сильном ухудшении погоды. Особое внимание рекомендуется уделить состоянию шин и исправности транспортных средств.
