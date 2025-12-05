5 декабря на некоторых республиканских автодорогах Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Казавтожола».

По данным синоптиков, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу и Абай местами пройдут осадки в виде дождя со снегом и снега.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению видимости, образованию гололёда и снижению сцепления колёс с дорожным покрытием.

Водителей просят заранее планировать поездки, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок при сильном ухудшении погоды. Особое внимание рекомендуется уделить состоянию шин и исправности транспортных средств.

Возмещение за коммуналку: что важно знать казахстанцам В Казахстане много лет действует система жилищной помощи. Эта мера господдержки из местного бюджета снижает...