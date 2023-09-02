Смаилов: Правом на использование пенсионных накоплений воспользовались более 1 млн казахстанцев

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал об эффекте системных мер поддержки граждан, принятых правительством, передаёт пресс-служба главы кабмина, передает Informburo.kz

В числе этих мер – Социальный кодекс, предусматривающий социальную поддержку с рождения до достижения пожилого возраста. Период ухода за ребёнком законодательно повысили до полутора лет, пособия многодетным матерям также увеличили. Эту помощь сейчас получают более 750 тысяч матерей.

С 1 сентября бесплатным питанием обеспечат всех школьников с первого по четвёртый классы. Кроме того, в этом году питание в детских садах за государственный счёт стали получать 97 тысяч малышей из социально-уязвимых семей.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца повысили пособия на 23%. Более чем 2 млн пенсионеров дифференцированно повысили пенсии.

Расходы государства на пенсионную программу превысили 3 трлн тенге. По поручению президента пенсионный возраст женщин останется на уровне 61 года в ближайшие пять лет. Дополнительные расходы государства на пенсионное обеспечение в этой связи превысят 800 млрд тенге.

С этого года граждане могут передавать до половины своих пенсионных накоплений в самостоятельно выбранные частные управляющие компании. Правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение воспользовались более 1 млн казахстанцев.

С начала года в стране действует Цифровая карта семьи, которая позволила получить проактивную соцподдержку более чем полумиллиону граждан.

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