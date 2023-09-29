Снег и минусовая температура. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета

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В ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть республики дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха.
В горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 01 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. И только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.
На большей части страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Температура воздуха в северной половине республики ночью 0-8, днем 10-23 тепла, на юге, юго-востоке страны 5-15, днем 18-25 тепла. Ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 3 градусов.