Сокращения уже начались: за полгода упразднили более 300 штатных единиц





В Центрах обслуживания населения Казахстана пересматривают количество сотрудников. За первое полугодие 2026 года во фронт-офисах государственной корпорации «Правительство для граждан» сократили 313 штатных единиц, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на официальный ответ организации.

Сейчас общая штатная численность фронт-офисов ЦОНов составляет 7 232 единицы. Таким образом, оптимизация затронула примерно 4,3% штата.

Речь идёт о подразделениях, в которых казахстанцы получают государственные услуги, консультации и подают документы. Пересмотр численности проходит на фоне активного перевода услуг в онлайн-формат и ожидаемого снижения количества посетителей.

Начали с вакантных должностей

В госкорпорации сообщили, что на первом этапе были упразднены незанятые вакансии. Сотрудникам, чьи должности попали под сокращение, могут предложить перейти на свободные места в других подразделениях филиалов.

Информация о количестве доступных вакансий и числе работников, которые смогут продолжить работу в системе, не приводится. Нет и разбивки сокращений по регионам.

Если сотрудник согласится на перевод, он сможет занять предложенную должность. В случае отказа трудовой договор будет расторгнут. При увольнении работнику должны выплатить заработную плату за фактически отработанное время и предусмотренную законодательством компенсацию. Её размер зависит от конкретных обстоятельств и стажа.

После сокращения бывший сотрудник сможет вновь претендовать на работу в госкорпорации при появлении вакансии. Однако проходить конкурс ему придётся на общих основаниях — автоматическое восстановление или преимущественное право на трудоустройство не предусмотрено.

Как цифровизация меняет работу ЦОНов

Оптимизация стала частью перехода от очного обслуживания к получению государственных услуг через интернет и мобильные приложения. Это позволяет уменьшить нагрузку на ЦОНы и перераспределить ресурсы.

При этом электронный формат подходит не всем. В помощи сотрудников по-прежнему нуждаются пожилые люди, лица с инвалидностью, а также граждане, не имеющие стабильного доступа к интернету или необходимых цифровых навыков.

В официальном ответе не уточняется, планируется ли переобучать сокращаемых работников или переводить их в бэк-офисы и службы поддержки. Также пока неизвестно, рассматривается ли закрытие или объединение отдельных ЦОНов.

Дальнейшие кадровые изменения будут зависеть от темпов цифровизации государственных услуг и фактического снижения посещаемости фронт-офисов.

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