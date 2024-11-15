Загадка раскрыта: какую зарплату получают депутаты Курултая





Заработная плата депутатов Курултая составляет от 600 тысяч до одного миллиона тенге. Об этом во время брифинга рассказала парламентарий Дания Еспаева, сообщает Informburo.kz.

По её словам, размер выплаты зависит от трудового стажа депутата.

— Сейчас зарплата депутатов составляет от 600 тысяч до одного миллиона тенге. Если у депутата большой трудовой стаж, она достигает миллиона тенге, — сообщила Дания Еспаева.

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