«Каждый месяц — стресс»: казахстанский бизнес предупредил о новом серьёзном ударе





После введения нового Налогового кодекса казахстанские предприниматели в первую очередь направляют средства на зарплаты и налоги, а остальные расходы оплачивают по остаточному принципу. Об этом LS рассказал предприниматель Артем Слесаренко.

По его словам, невозможность учитывать при вычетах расходы по сделкам между компаниями на общеустановленном и специальном налоговых режимах привела к подорожанию услуг подрядчиков на 30–40%.

В качестве примера предприниматель привёл стоимость развозки сотрудников: за два года она выросла с 500 тысяч до 1,2 миллиона тенге в месяц. Увеличение затрат отражается на себестоимости продукции и доходности бизнеса.

Также заметно увеличились сроки расчётов. Если раньше компании оплачивали услуги поставщиков в течение двух недель, сейчас ожидание может занимать от месяца до полутора. В результате деньги задерживаются на всех этапах, а экономическая активность замедляется.

Новый удар по бизнесу предприниматель прогнозирует в декабре, когда наступит период авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу. Ещё более серьёзные последствия, по его мнению, могут проявиться в апреле 2027 года, когда компании столкнутся с дополнительной налоговой нагрузкой из-за расходов, которые нельзя будет отнести на вычеты.

В отдельных сегментах экономики показатели за первое полугодие снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые компании уже закрывают филиалы из-за падения спроса и покупательской способности.

Кроме финансовой нагрузки, выросла и административная. Предприятиям приходится расширять штат бухгалтерии и контролировать оформление сотрудников в системе «Еңбек», публикацию вакансий, налоговые режимы поставщиков, логистический учёт и другие процедуры.

Среди других проблем предприниматель назвал высокую нагрузку на фонд оплаты труда, кредиты под 20–25% и ужесточение требований к залоговому имуществу.

Для развития предпринимательства Казахстану, по его мнению, необходима стабильная налоговая политика и долгосрочная промышленная стратегия, рассчитанная минимум на 10–15 лет.