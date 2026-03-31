Переполненные автобусы в Костанае: увеличат ли количество машин на маршруте №13

Костанайцы жалуются на переполненные автобусы и большие интервалы движения общественного транспорта. Особое внимание горожане обращают на маршрут №13, в салон которого в часы пик сложно попасть.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что пассажиропоток на маршрутах анализируют ежемесячно. По имеющимся данным, загруженность маршрута №13 составляет 65%.
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— Сейчас мы видим обращения и жалобы в социальных сетях. Посмотрим на показатели по итогам нового месяца, поскольку в сентябре появились школьники и студенты. Если будет выявлена потребность, примем соответствующие меры, — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.
Какие именно меры могут быть приняты — увеличение количества автобусов или сокращение интервалов движения — пока не уточняется.
Кроме того, в акимате сообщили, что Костанай намерен поэтапно перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. В перспективе возможность расплачиваться наличными в городских автобусах планируют исключить.
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