Переполненные автобусы в Костанае: увеличат ли количество машин на маршруте №13





Костанайцы жалуются на переполненные автобусы и большие интервалы движения общественного транспорта. Особое внимание горожане обращают на маршрут №13, в салон которого в часы пик сложно попасть.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что пассажиропоток на маршрутах анализируют ежемесячно. По имеющимся данным, загруженность маршрута №13 составляет 65%.

Читайте также: «Школьники остаются на остановке»: костанайцы жалуются на переполненный автобус №10

— Сейчас мы видим обращения и жалобы в социальных сетях. Посмотрим на показатели по итогам нового месяца, поскольку в сентябре появились школьники и студенты. Если будет выявлена потребность, примем соответствующие меры, — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Какие именно меры могут быть приняты — увеличение количества автобусов или сокращение интервалов движения — пока не уточняется.

Кроме того, в акимате сообщили, что Костанай намерен поэтапно перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. В перспективе возможность расплачиваться наличными в городских автобусах планируют исключить.

Мошенники держали жительницу Рудного «на крючке»: вмешался полицейский Жительница Рудного едва не стала жертвой многоступенчатой схемы мошенников, сообщает Polisia.kz. Злоумышленники представились сотрудниками энергокомпании,...