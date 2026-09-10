«Школьники остаются на остановке»: костанайцы жалуются на переполненный автобус №10





Жительница Костаная пожаловалась на переполненные автобусы, курсирующие по маршруту №10. По её словам, особенно остро проблема ощущается утром на остановке «Костанай Плаза».

— Каждое утро еле втискиваюсь в автобус №10. Многие школьники остаются на остановке, потому что просто не могут зайти в переполненный салон. Мне 60 лет, и до остановки «Маяковского» я еду стоя. Но особенно жалко маленьких учеников: их зажимают со всех сторон, и они не всегда могут вовремя выйти на своей остановке, — рассказала горожанка.

Женщина также обратила внимание на небольшую вместимость автобусов и недостаток сидячих мест в передней части салона.

По мнению костанайки, на маршруте необходимо увеличить количество транспорта и в часы пик выпускать одновременно два автобуса.

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