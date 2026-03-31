Мошенники держали жительницу Рудного «на крючке»: вмешался полицейский





Жительница Рудного едва не стала жертвой многоступенчатой схемы мошенников, сообщает Polisia.kz. Злоумышленники представились сотрудниками энергокомпании, а затем к разговору подключились лица, представившиеся сотрудниками ЦОНа и “киберполиции”.

Вовремя прервать общение с ними помог начальник отдела общественной безопасности управления полиции города Рудного Ерлан Абдульманов. По словам женщины, утром ей позвонили якобы из энергокомпании и сообщили о предстоящей проверке. Для получения “электронной очереди” попросили назвать код из сообщения. — Я была занята на работе и по ошибке назвала код. После этого мне позвонили якобы из ЦОНа и сказали, что я подверглась атаке мошенников и теперь необходимо все заблокировать, — рассказала женщина. Затем на связь вышел мужчина, представившийся сотрудником «киберполиции».

Он убеждал собеседницу, что необходимо заблокировать документы и данные в eGov, постоянно держал ее на линии и потребовал найти второй телефон. Общение продолжилось через WhatsApp. Собеседник не включал камеру, при этом отправлял женщине различные “документы”, пытаясь убедить ее в своей подлинности. Жительница со второго телефона успела сообщить о происходящем сотруднику полиции. Он незамедлительно приехал на место и лично включился в разговор.

— Мошенники практически держали женщину “на крючке”, не отключаясь от связи. Я представился сотрудником полиции и потребовал от собеседника включить камеру и показать лицо. После этого поведение звонившего резко изменилось. В результате дальнейшее общение с мошенниками удалось прекратить, — рассказал сотрудник полиции.

Стражи порядка вновь напоминают: сотрудники банков, ЦОНа, полиции и других государственных органов не запрашивают по телефону SMS-коды и не требуют переводить деньги или выполнять финансовые операции под их руководством. Если неизвестный торопит, запугивает или требует не прекращать разговор — необходимо завершить звонок и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.