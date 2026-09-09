До 70 млн тенге за дом: костанайцы готовы покинуть затопленные Колесные ряды





В Костанае продолжается выкуп недвижимости в районе Колесных рядов, пострадавшем во время паводка 2024 года. Практически все запланированные под снос объекты, расположенные ниже улицы Красный Кузнец, уже выкуплены. Владельцы ещё трёх объектов оспаривают предложенную стоимость в суде.

При этом жители домов, находящихся выше улицы Красный Кузнец, сами обращаются к городским властям и заявляют о готовности продать недвижимость. Об этом рассказал аким Костаная.

Один из них — Олег Демиденко. По словам мужчины, весной 2024 года его дом серьёзно пострадал от паводка: половина строения оказалась под водой. Последствия затопления до сих пор заметны на кирпичной кладке и стенах гаража.

— Оценку проводил акимат. Дом и участок оценили примерно в 40 миллионов тенге. Нас эта сумма устраивала, мы сразу согласились. После потопа кирпич разрушается, гараж буквально разорвало, — рассказал Олег Демиденко.

Однако процедура выкупа пока не началась. По словам мужчины, ранее представители акимата сообщали, что обследование проведут в июне или июле, затем начало процедуры перенесли на октябрь.

Продать участок городским властям готов и сосед Олега — Александр Супруненко. Свой дом мужчина построил в 2015 году, но паводок также нанёс строению серьёзный ущерб.

— Дом и участок оценили примерно в 70 миллионов тенге. Нас эта цена устраивала, мы хотели переехать. Однако тогда нам сообщили, что у акимата не хватило средств, — рассказал Александр Супруненко.

По словам акима Костаная, расходы на выкуп домов, расположенных выше улицы Красный Кузнец, планируют предусмотреть в городском бюджете на следующий год.

После освобождения территории в районе Колесных рядов хотят обустроить площадь для проведения массовых мероприятий, в том числе празднования Дня города. Площадь участка составляет около 5–6 гектаров.

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