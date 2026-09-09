0,5 сотки за 1,5 млн тенге: в Костанае выкупают участки ради дороги к новой школе





В районе бывшего Наримановского рынка выкупили практически все объекты, которые первоначально планировалось снести. Вопрос по одному коммерческому строению пока решается в суде: его владелец оспаривает предложенную стоимость.

Теперь городские власти намерены дополнительно выкупить три земельных участка на улицах Наримановской и Джамбула. Эта территория необходима для строительства дороги к будущей школе.

Жительница частного дома по улице Джамбула рассказала, что сотрудники отдела земельных отношений уведомили её о планируемом изъятии 0,5 сотки — около 50 квадратных метров — во дворе. Имя женщины изменено по её просьбе.

По словам Александры, за землю ей предложили около 1,5 млн тенге. Однако с размером компенсации она не согласна.

— Мы пенсионеры, у меня дома два человека с инвалидностью. Покупать все продукты накладно, а этот участок ежегодно даёт хороший урожай. Мне жалко его отдавать. Для нашей семьи он жизненно необходим, поэтому компенсация должна быть выше, — рассказала женщина.

В этом году, по словам акима Костаная, на территории бывшего Наримановского рынка планируют приступить к проектированию будущей школы. Ожидается, что новый объект появится уже через год.

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