Пассажира поезда оштрафовали на 86 500 тенге в Костанайской области

Суд района Беимбета Майлина рассмотрел административное дело в отношении пассажира поезда, которого привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Как установил суд, вечером 6 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в пассажирском поезде, следовавшем по территории Костанайской области. Своими действиями он нарушил общественный порядок и спокойствие других граждан.
На судебном заседании мужчина признал вину. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины и наличие у него малолетних детей. Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП и назначили ему штраф в размере 86 500 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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