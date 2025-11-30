Пассажира поезда оштрафовали на 86 500 тенге в Костанайской области





Суд района Беимбета Майлина рассмотрел административное дело в отношении пассажира поезда, которого привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Как установил суд, вечером 6 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в пассажирском поезде, следовавшем по территории Костанайской области. Своими действиями он нарушил общественный порядок и спокойствие других граждан.

На судебном заседании мужчина признал вину. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины и наличие у него малолетних детей. Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП и назначили ему штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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