11 пожаров за день: огонь уничтожил дома, сараи и автомобиль в Костанайской области

8 сентября в Денисовском районе сложилась крайне сложная пожароопасная обстановка. Высокая температура, порывистый сухой ветер и отсутствие обильных осадков способствовали быстрому распространению огня. За день в районе зарегистрировали 11 вызовов, связанных с возгораниями.
Одним из наиболее сложных участков стало село Гришенка. Совместными усилиями пожарных, работников лесного хозяйства, сельхозпредприятий, коммунальных служб, акимата, КТЖ и местных жителей огонь удалось остановить и не допустить его продвижения в сторону районного центра. В тушении задействовали более десяти единиц техники.
Сложная ситуация возникла и в Антоновке, где огонь угрожал жилым домам. Пожарные расчёты Денисовского и Житикаринского районов вместе с работниками лесного хозяйства, РЭС, сельхозпредприятия и местными жителями предотвратили распространение пламени. При этом огонь уничтожил надворные постройки. Для безопасности на отдельных участках временно отключили электричество.
Возгорания также зарегистрировали в населённых пунктах Перелески, Аятский, Аршалинский, Денисовский и Алчановка. К ликвидации пожаров привлекли подразделения из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары и станции Тобол, а также сотрудников лесного хозяйства, Пограничной службы, представителей КТЖ и сельхозтоваропроизводителей.
Пожар в селе Георгиевка ликвидирован. В результате огонь уничтожил жилой дом, два сарая и автомобиль. Также погибли домашние животные.
Местные жители и предприниматели в течение дня обеспечивали участников тушения водой и питанием. Аким Денисовского района выразил благодарность пожарным, сотрудникам служб и предприятий, волонтёрам и жителям, которые помогали бороться с огнём.
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