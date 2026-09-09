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Природный пожар из России перешёл на территорию Костанайской области

— Сегодня, 09:53
Изображение для новости: Природный пожар из России перешёл на территорию Костанайской области

Кадр из видео


8 сентября около 14:30 на пульт пожарной части № 11 посёлка Карабалык поступило сообщение о переходе природного пожара с территории Российской Федерации в Карабалыкский район.

Огонь охватил степную растительность и частично распространился на территорию Карадумского лесничества. Общая площадь, пройденная пожаром, составила около 150 гектаров.

К тушению привлечены более 100 человек и свыше 25 единиц специальной техники. На помощь направлены дополнительные силы из Фёдоровского района, посёлка Качар и Костаная.

Для воздушной разведки и тушения пожара задействован вертолёт. Работы продолжаются, ситуация находится на контроле ДЧС Костанайской области.



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