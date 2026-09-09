USD 454.46 EUR 527.72 RUB 5.25

Погода готовит резкий поворот: Казахстан накроют дожди и похолодание

— Сегодня, 10:30
Изображение для новости: Погода готовит резкий поворот: Казахстан накроют дожди и похолодание

Сгенерировано ИИ


В ближайшие дни погоду на большей части территории Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду: пройдут дожди, местами ожидаются грозы и усиление ветра. Температура воздуха будет постепенно понижаться.

На севере и северо-западе страны столбики термометров покажут от +13 до +23 градусов, в центральных регионах — от +15 до +25 градусов.

На юго-востоке 12 сентября ожидаются дожди, однако сохранится тёплая погода. На западе после прохождения циклона осадки начнут ослабевать, а температура постепенно повысится до +20…+28 градусов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.