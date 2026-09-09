После 23:00 без взрослых: в Костанайской области наказали 538 родителей





В Костанайской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» к административной ответственности привлекли 538 родителей. Их дети находились на улице в ночное время без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ДП области.

Сотрудники ювенальной полиции и участковые инспекторы проводят рейды в развлекательных заведениях, компьютерных клубах и общественных местах. Особое внимание уделяется подросткам, которые после 23:00 находятся без родителей или законных представителей.

Кроме того, полицейские выявили 23 факта употребления несовершеннолетними алкогольных напитков. По каждому случаю приняты меры, предусмотренные законодательством.

Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение подростковой безнадзорности и правонарушений, а также на обеспечение безопасности детей.

Обратите внимание: в тексте указано, что акция проходит с 15 по 30 сентября, но сегодня 9 сентября. Если материал публикуется сейчас, даты или формулировку «за период проведения» нужно уточнить.

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