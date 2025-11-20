Застройщик оставил десятки семей без квартир: чем завершилось дело в Костанае





В Костанае завершилось судебное разбирательство по уголовному делу о мошенничестве при привлечении денег граждан на строительство жилья. Фигурантом стал директор ТОО «Bolashak Construction Company KZ» Уалихан Нысанов.

Компания должна была построить три жилых дома на улице Каирбекова, однако третий объект остался на стадии котлована. Несмотря на задержку строительства и обращения дольщиков в суд, предприятие продолжало принимать деньги за квартиры.

По данным прокуратуры, с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года компания привлекла более 123 млн тенге.

— Руководитель компании распорядился деньгами по своему усмотрению. В результате десятки семей остались без обещанного жилья и вложенных средств, — сообщил помощник прокурора Костанайской области Еркебулан Айтбаев.

Приговор директору ТОО вынесли в апреле 2026 года, после чего его обжаловали в апелляционной инстанции. В ходе судебного разбирательства ущерб всем потерпевшим возместили в полном объёме. После этого дольщики отказались от исков и не стали настаивать на строгом наказании подсудимого.

Суд признал Уалихана Нысанова виновным в мошенничестве и назначил ему 6 лет 8 месяцев лишения свободы. С учётом амнистии срок сократили на 16 месяцев, а наказание определили условным.

Кроме того, осуждённому запретили в течение пяти лет занимать руководящие должности в строительных организациях.

В прокуратуре призвали граждан перед вложением денег проверять наличие у застройщика необходимых разрешительных документов и законность привлечения средств. При обнаружении признаков обмана необходимо обращаться в правоохранительные органы.

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