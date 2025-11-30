Новые правила для владельцев жилья: где теперь оформлять сделки с недвижимостью





С 8 сентября 2026 года в Казахстане изменился порядок нотариального оформления сделок с недвижимостью. Теперь удостоверить договор продажи, дарения или залога квартиры у нотариуса в другом городе нельзя — обращаться необходимо по месту нахождения объекта, сообщает krisha.kz

Соответствующая норма закреплена в пункте 2-1 статьи 54 закона «О нотариате»:

«Удостоверение договора об отчуждении и залоге недвижимого имущества, подлежащего регистрации, производится по месту нахождения этого имущества».

Таким образом, если квартира расположена в Алматы, сделку должен удостоверить нотариус этого города. Если недвижимость находится в Астане, необходимо обращаться к столичному специалисту.

Как было раньше

С 1 июля 2021 года в Казахстане действовал принцип экстерриториальности. Граждане могли оформить сделку с недвижимостью у любого нотариуса страны независимо от места расположения объекта.

Сведения о недвижимости и зарегистрированных правах нотариусы получали через Единую нотариальную информационную систему. Поэтому ехать в город, где находится квартира или дом, не требовалось.

Что делать, если недвижимость находится в другом городе

Теперь участникам сделки придётся выбрать один из двух вариантов:

Лично приехать к нотариусу по месту нахождения недвижимости. Оформить нотариальную доверенность на представителя, который примет участие в сделке.

Стоимость такой доверенности составляет 2,5 МРП. В 2026 году это около 10 813 тенге, поскольку размер МРП установлен на уровне 4 325 тенге. Эта сумма подтверждается законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы.

При безналичном расчёте провести сделку через представителя обычно проще. Если расчёт производится наличными, нотариус может потребовать личного присутствия сторон.

Что изменится для покупателей жилья в ипотеку

Новое правило особенно важно для граждан, приобретающих недвижимость в другом городе. Например, если человек живёт в Шымкенте, а квартиру покупает в Астане, оформлять договор придётся у нотариуса в столице.

Участвовать в сделке может и представитель по доверенности, однако при ипотеке необходимо учитывать требования конкретного банка. Перед оформлением документов следует заранее уточнить, обязательно ли личное присутствие заёмщика.

Для ипотечных заёмщиков нотариальное оформление договора купли-продажи стоит 4 МРП — 17 300 тенге. Обычный тариф составляет 12 МРП, или 51 900 тенге.

Зачем вернули территориальный принцип

Изменения предусмотрены законом от 8 июля 2026 года № 343-VIII. Предполагается, что территориальная привязка повысит безопасность сделок, снизит риск мошенничества и поможет бороться с так называемым нотариальным туризмом.

Кроме того, нововведение должно равномернее распределить нагрузку между нотариусами и упростить контроль за их работой. Местные специалисты лучше знакомы с особенностями недвижимости в своём регионе — от квартир и коммерческих помещений до частных домов и земельных участков.

Итак, нотариально удостоверить сделку теперь необходимо там, где расположена недвижимость. Если одна из сторон живёт в другом городе, ей придётся приехать лично либо оформить доверенность на представителя.

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