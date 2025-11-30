Костанай стал лидером по росту стоимости аренды жилья





В августе 2026 года стоимость аренды жилья в Костанае выросла на 5,9% по сравнению с июлем. Это самый высокий месячный показатель среди городов Казахстана, сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

В целом по стране аренда квартир за месяц подорожала на 4,2%. Следом за Костанаем идут Петропавловск, где цены выросли на 5,5%, Туркестан — на 5,3%, а также Шымкент и Караганда — на 5%. Снижения арендных ставок не зафиксировано ни в одном городе.

За год стоимость аренды в Казахстане увеличилась в среднем на 17% и достигла 5,4 тысячи тенге за квадратный метр. Наибольший рост отмечен в Павлодаре — на 42,5%, Петропавловске — на 39,1% и Алматы — на 18,1%.

Продолжает дорожать и жильё. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 625,4 тысячи тенге. Это на 13,1% больше, чем в августе прошлого года.

Сильнее всего первичное жильё за год подорожало в Туркестане — на 16,7%, Алматы — на 16,6% и Астане — на 15,9%. Снижения цен не отмечено ни в одном городе.

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 635,2 тысячи тенге, увеличившись за год на 9%. Лидерами по росту цен стали Кокшетау, Астана и Павлодар.

По сравнению с июлем новостройки в стране подорожали в среднем на 0,6%, а вторичное жильё — на 0,8%. При этом цены на вторичном рынке снизились в Жезказгане на 1,4%, Караганде — на 0,9% и Актобе — на 0,5%.

Пассажира поезда оштрафовали на 86 500 тенге в Костанайской области Суд района Беимбета Майлина рассмотрел административное дело в отношении пассажира поезда, которого привлекли к ответственности...

Новые правила для владельцев жилья: где теперь оформлять сделки с недвижимостью С 8 сентября 2026 года в Казахстане изменился порядок нотариального оформления сделок с недвижимостью. Теперь...