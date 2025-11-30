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Иностранцам вернут часть денег за покупки в Костанае: как работает Tax Free

— Сегодня, 15:03
Изображение для новости: Иностранцам вернут часть денег за покупки в Костанае: как работает Tax Free

Сгенерировано ИИ


В Казахстане реализуется пилотный проект Tax Free, который позволяет иностранным туристам получить компенсацию части НДС при вывозе приобретённых товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Программа не распространяется на граждан государств, входящих в ЕАЭС. Кроме того, товары необходимо вывозить за пределы союза напрямую, а не через территорию одной из стран-участниц.

Пилотный проект действует в стационарных торговых объектах Алматы, Астаны, Актау, Актобе, Атырау, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента, а также посёлка Бурабай.

Получить компенсацию можно при покупке непродовольственных товаров на сумму не менее 10 МРП по одному чеку. В 2026 году это 43 250 тенге.

Документ Tax Free оформляет продавец на основании кассового чека, в котором отдельно указана сумма НДС. Его могут выдать в бумажном или электронном виде.

Возврат средств производится через оператора системы Tax Free. Правила реализации проекта утверждены приказом министра финансов Казахстана от 4 июня 2026 года № 363.



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