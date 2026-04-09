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На пороге пенсии и под угрозой сокращения: на чьей стороне закон

— Сегодня, 17:25
Изображение для новости: На пороге пенсии и под угрозой сокращения: на чьей стороне закон

Фото alau.kz


Предпенсионный возраст сам по себе не является основанием для увольнения или ограничения трудовых прав работника. Об этом на брифинге 9 сентября сообщил руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Ерлан Исмагулов, передаёт Zakon.kz.

Речь идёт о сотрудниках, которым до достижения установленного пенсионного возраста осталось менее двух лет. По словам спикера, такие работники продолжают пользоваться всеми предусмотренными законодательством трудовыми правами.

При этом увольнение в предпенсионном возрасте не запрещено полностью. Согласно статье 53 Трудового кодекса, расторгнуть договор с таким сотрудником из-за сокращения штата или недостаточной квалификации можно только при наличии положительного решения специальной комиссии. Она должна состоять из равного числа представителей работодателя и работников. Трудовой кодекс Республики Казахстан

Недостаточная квалификация должна быть подтверждена результатами аттестации. Если же сотрудник не может продолжать работу по состоянию здоровья, основанием для решения может служить только соответствующее медицинское заключение, а не личное мнение работодателя.

Кроме того, статья 6 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту. Работники старшего возраста также имеют право на безопасные условия труда, его охрану и получение достоверной информации об условиях работы.

Таким образом, предпенсионный возраст не защищает человека от увольнения при любых обстоятельствах, но предусматривает дополнительные гарантии. Работодатель обязан строго соблюдать установленную законом процедуру.



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