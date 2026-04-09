Лето не сдаётся: в Костанайской области потеплеет





На севере, востоке и юге Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром западные, северные и восточные районы накроет туман.

Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду. Днём на востоке области его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 8–13 градусов тепла, на юге — до 16 градусов. Днём ожидается от 20 до 25 градусов, в южных районах — до 28 градусов тепла.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду. Температура ночью составит 8–10 градусов тепла, днём воздух прогреется до 23–25 градусов.

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