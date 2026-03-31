До 600 тысяч тенге за ремонт: депутат заявил о массовых жалобах на качество бензина





Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов обратился с депутатским запросом на имя премьер-министра Казахстана. Он заявил о росте числа обращений граждан, связанных с ухудшением качества бензина марок АИ-95 и АИ-98.

По словам депутата, после заправки автомобили начинают работать нестабильно. У машин выходят из строя форсунки, свечи зажигания, катализаторы и другие дорогостоящие узлы. В некоторых случаях автовладельцам приходится платить за ремонт от 200 до 600 тысяч тенге.

— Для многих семей это серьёзный удар, а порой и неподъёмная сумма, — отметил Асхат Рахимжанов.

Депутат подчеркнул, что речь идёт не только о жалобах граждан. По данным Комитета технического регулирования и метрологии, в 2026 году в ходе контрольных закупок были выявлены факты подмены топлива.

Так, в Кызылординской области под видом АИ-95 продавали бензин марки АИ-92. В Алматы в топливе, реализуемом как АИ-100, содержание серы превышало допустимый показатель более чем в три раза. Доля некачественных образцов горюче-смазочных материалов по итогам проверок остаётся значительной.

Особую тревогу, по словам депутата, вызывает то, что даже качественное топливо, произведённое на модернизированных нефтеперерабатывающих заводах, может потерять свои характеристики по пути к потребителю — во время транспортировки, хранения, перевалки и реализации.

Асхат Рахимжанов напомнил, что часть 5 статьи 281 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за оборот некондиционных нефтепродуктов. Однако, по его мнению, одной нормы закона недостаточно.

От имени фракции ОСДП депутат направил правительству шесть предложений:

Усилить государственный контроль качества нефтепродуктов, разрешив внезапный отбор проб на АЗС и нефтебазах, а также проводить регулярные контрольные закупки с обязательной лабораторной экспертизой. Внедрить цифровую систему отслеживания каждой партии топлива — от производителя или импортёра до конкретной автозаправочной станции. На АЗС предлагается разместить QR-коды, с помощью которых потребители смогут узнать происхождение топлива и результаты его лабораторной проверки до покупки. Установить персональную ответственность конкретного виновного участника цепочки поставок, а не ограничиваться наказанием только продавца. Проанализировать практику применения статьи 281 КоАП и усилить ответственность за реализацию и оборот некондиционного топлива. Такие партии предлагается в обязательном порядке изымать из оборота. Создать открытый государственный реестр результатов проверок качества топлива с указанием региона, АЗС, выявленных нарушений и принятых мер. Разработать механизм защиты пострадавших автовладельцев, упростить процедуру установления связи между качеством топлива и поломкой машины, а также предусмотреть компенсацию расходов на диагностику и ремонт с последующим взысканием средств с виновного участника цепочки поставок.

— Модернизация отечественных НПЗ и рост производства качественного топлива теряют значительную часть своего эффекта, если это качество утрачивается уже на пути к потребителю. Государство обязано гарантировать качество бензина не только на выходе с завода, но и в баке каждого автовладельца, — заявил Асхат Рахимжанов.