Долги, аварийные дома и кафе под окнами: работу ОСИ и КСК предложили изменить





Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева обратилась к правительству с предложениями по решению проблем в сфере управления многоквартирными домами. В течение лета участники проекта «Біздің қала» встречались с председателями ОСИ, КСК и жителями многоэтажек по всей стране. Итогом работы стал республиканский форум в Астане, собравший более тысячи специалистов и экспертов. По его результатам было систематизировано около 200 предложений.

По словам Екатерины Смышляевой, часть обозначенных вопросов требует внесения изменений в законодательство. Однако многие проблемы связаны с качеством администрирования и подзаконного регулирования.

Ответственность есть, полномочий не хватает

Председатели ОСИ отвечают за содержание дома, пожарную безопасность и состояние инженерных систем. При этом многие решения зависят от голосования собственников и действий самих жильцов.

Несмотря на это, претензии со стороны контролирующих органов зачастую предъявляются именно председателям. Проверочные листы, регламенты и административные процедуры не всегда соответствуют реальным полномочиям органов управления домами.

Смена председателя превращается в проблему

После переизбрания председателя ОСИ возникают сложности с изменением сведений в государственных, банковских и других информационных системах. В результате новый руководитель может зависеть от действий прежнего председателя.

Нерешённым остаётся и вопрос перерегистрации КСК, которые своевременно подали документы, но получили отказы.

ОСИ не могут получить сведения о собственниках

Ещё одна проблема — отсутствие у органов управления домами доступа к актуальной информации о владельцах квартир. Даже при аварии председателю бывает сложно оперативно найти собственника помещения. Эта же проблема возникает при взыскании задолженности.

В партии предлагают создать единую цифровую систему управления домами. Она должна включать электронный реестр собственников и удобный механизм онлайн-голосования жильцов.

Банки предъявляют разные требования

Банки второго уровня применяют разные процедуры при открытии и обслуживании счетов домов, смене уполномоченных лиц и подтверждении полномочий председателей.

По мнению депутата, для финансовых организаций необходимо разработать единый стандарт работы со счетами многоквартирных домов.

На капитальный ремонт не хватает денег

Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем требует значительных средств. Однако программы долгосрочного финансирования капитального ремонта работают лишь в отдельных регионах.

Кроме того, в Казахстане отсутствует единая информация о техническом состоянии жилищного фонда. Без неё сложно определять очерёдность ремонта и своевременно предупреждать аварийные ситуации.

Отделам жилищных отношений не хватает сотрудников

Штатная численность отделов жилищных отношений в регионах не соответствует фактической нагрузке. По словам депутата, объём работы в сфере управления жилищным фондом уже требует создания отдельных специализированных служб.

Жители жалуются на кафе и рестораны в домах

Действующие требования к эксплуатации зданий не всегда учитывают особенности современных жилых комплексов, в том числе наличие собственных котельных, сложных инженерных систем, контейнерных площадок и другой общей инфраструктуры.

Отдельной проблемой остаются коммерческие помещения внутри жилых домов. Кафе и рестораны на первых этажах могут создавать шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные сети.

Екатерина Смышляева предложила правительству:

пересмотреть действующие правила, проверочные листы и административные процедуры в сфере управления многоквартирными домами;

автоматизировать изменение данных в цифровых системах при смене председателя ОСИ;

завершить перерегистрацию КСК, подавших заявления до 12 июля 2026 года;

запустить бесплатный цифровой сервис управления домами с функцией электронного голосования;

разработать единый стандарт работы банков со счетами многоквартирных домов;

усилить санитарные, технические и эксплуатационные требования к коммерческим объектам в жилых зданиях;

распространить на регионы программы доступного кредитования капитального ремонта;

увеличить штат отделов жилищных отношений при региональных акиматах;

выделить средства на технический аудит жилищного фонда и внести полученные сведения в цифровую систему профильного министерства.

Загадка раскрыта: какую зарплату получают депутаты Курултая Заработная плата депутатов Курултая составляет от 600 тысяч до одного миллиона тенге. Об этом во...