Долги, аварийные дома и кафе под окнами: работу ОСИ и КСК предложили изменить

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева обратилась к правительству с предложениями по решению проблем в сфере управления многоквартирными домами. В течение лета участники проекта «Біздің қала» встречались с председателями ОСИ, КСК и жителями многоэтажек по всей стране. Итогом работы стал республиканский форум в Астане, собравший более тысячи специалистов и экспертов. По его результатам было систематизировано около 200 предложений.
По словам Екатерины Смышляевой, часть обозначенных вопросов требует внесения изменений в законодательство. Однако многие проблемы связаны с качеством администрирования и подзаконного регулирования.
Ответственность есть, полномочий не хватает
Председатели ОСИ отвечают за содержание дома, пожарную безопасность и состояние инженерных систем. При этом многие решения зависят от голосования собственников и действий самих жильцов.
Несмотря на это, претензии со стороны контролирующих органов зачастую предъявляются именно председателям. Проверочные листы, регламенты и административные процедуры не всегда соответствуют реальным полномочиям органов управления домами.
Смена председателя превращается в проблему
После переизбрания председателя ОСИ возникают сложности с изменением сведений в государственных, банковских и других информационных системах. В результате новый руководитель может зависеть от действий прежнего председателя.
Нерешённым остаётся и вопрос перерегистрации КСК, которые своевременно подали документы, но получили отказы.
ОСИ не могут получить сведения о собственниках
Ещё одна проблема — отсутствие у органов управления домами доступа к актуальной информации о владельцах квартир. Даже при аварии председателю бывает сложно оперативно найти собственника помещения. Эта же проблема возникает при взыскании задолженности.
В партии предлагают создать единую цифровую систему управления домами. Она должна включать электронный реестр собственников и удобный механизм онлайн-голосования жильцов.
Банки предъявляют разные требования
Банки второго уровня применяют разные процедуры при открытии и обслуживании счетов домов, смене уполномоченных лиц и подтверждении полномочий председателей.
По мнению депутата, для финансовых организаций необходимо разработать единый стандарт работы со счетами многоквартирных домов.
На капитальный ремонт не хватает денег
Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем требует значительных средств. Однако программы долгосрочного финансирования капитального ремонта работают лишь в отдельных регионах.
Кроме того, в Казахстане отсутствует единая информация о техническом состоянии жилищного фонда. Без неё сложно определять очерёдность ремонта и своевременно предупреждать аварийные ситуации.
Отделам жилищных отношений не хватает сотрудников
Штатная численность отделов жилищных отношений в регионах не соответствует фактической нагрузке. По словам депутата, объём работы в сфере управления жилищным фондом уже требует создания отдельных специализированных служб.
Жители жалуются на кафе и рестораны в домах
Действующие требования к эксплуатации зданий не всегда учитывают особенности современных жилых комплексов, в том числе наличие собственных котельных, сложных инженерных систем, контейнерных площадок и другой общей инфраструктуры.
Отдельной проблемой остаются коммерческие помещения внутри жилых домов. Кафе и рестораны на первых этажах могут создавать шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные сети.
Екатерина Смышляева предложила правительству:
- пересмотреть действующие правила, проверочные листы и административные процедуры в сфере управления многоквартирными домами;
- автоматизировать изменение данных в цифровых системах при смене председателя ОСИ;
- завершить перерегистрацию КСК, подавших заявления до 12 июля 2026 года;
- запустить бесплатный цифровой сервис управления домами с функцией электронного голосования;
- разработать единый стандарт работы банков со счетами многоквартирных домов;
- усилить санитарные, технические и эксплуатационные требования к коммерческим объектам в жилых зданиях;
- распространить на регионы программы доступного кредитования капитального ремонта;
- увеличить штат отделов жилищных отношений при региональных акиматах;
- выделить средства на технический аудит жилищного фонда и внести полученные сведения в цифровую систему профильного министерства.
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