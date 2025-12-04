Жительница Костаная Екатерина Ешмуханова уже пять лет живет в двухэтажном доме по улице Мауленова. Все это время она, как и ее соседи, вынуждена пользоваться газовыми баллонами. Женщина признается, что каждый раз переживает за безопасность своих детей и внуков и не понимает, почему их район до сих пор остается без центрального газоснабжения.

По словам Екатерины, заменить баллон непросто, к тому же постоянное соседство с потенциально опасным оборудованием вызывает тревогу.

«С этим газом тоже так опасно. И менять сложно, и дети, внуки – все время боюсь. Вышла на пять минут, старшему говорю: оставьте, а младший бегает, не дай бог что-то случится. Поэтому прошу, чтобы нам провели газ. Почему в соседних домах он есть, а у нас нет?» – говорит костанайка.

Между тем в Казахстане стартовала масштабная акция «Газбаллон». Сотрудники управления по ЧС Костаная проводят рейды по жилому сектору: заходят в квартиры, интересуются, пользуются ли жители газовыми баллонами, и при необходимости проверяют, как именно эксплуатируется оборудование.

В обходах участвуют и специалисты газовой службы. Они напоминают костанайцам основные правила пользования баллонами, раздают памятки и обращают внимание на типичные нарушения. В первую очередь жителей просят регулярно осматривать шланги, хомуты и соединительные детали, следить за герметичностью соединений.

Эксперты подчеркивают: сжиженный газ тяжелее воздуха, поэтому при утечке он «стелится» по полу, и человек может не сразу почувствовать запах. Перед установкой баллона все соединения рекомендуется проверять мыльным раствором, а не открытым огнем. Заправлять баллоны, напоминают специалисты, нужно только на специализированных станциях и ни в коем случае не в кустарных условиях.

Еще одна распространенная ошибка – отказ от регулярной проверки оборудования и неправильное хранение баллонов. Это значительно повышает риск пожара и взрыва.

«Мы проводим обход домов, где проживают социально уязвимые категории граждан, особое внимание уделяем жилью с печным отоплением. Встречаются и квартиры, где используют газовые баллоны. Их хранение допускается, но мы обязательно предупреждаем о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности», – пояснил сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям Костаная Олег Ким.

По данным спасателей, на сегодня обследовано уже около 230 жилых строений, впереди – еще чуть больше сотни адресов. Акция «Газбаллон» в Костанае продлится до 5 декабря. Специалисты призывают жителей, пользующихся газовыми баллонами, не игнорировать рекомендации и своевременно заботиться о безопасности своих семей.

Можно ли поставить детям брекеты бесплатно: ответ ФСМС В социальных сетях распространяется информация о том, что в крупных городах Казахстана якобы запущен пилотный...

Гибель и травмы в армии: Президент Токаев дал поручения Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, посвящённое вопросам воинской дисциплины и поддержанию правопорядка...