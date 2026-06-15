Спасибо, доктор: жительница Костаная поблагодарила врачей Файзулину, Лирык, Топорову и Михайлову





В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная выразила искреннюю благодарность врачам, которые помогают женщинам стать мамами и ежедневно борются за здоровье новорождённых.

По её словам, без таких специалистов жизнь многих семей не была бы такой счастливой.

«Именно благодаря им каждая женщина получает возможность испытать великое счастье — стать мамой. Каждый из этих потрясающих врачей — настоящий профессионал своего дела, врач с большой буквы, человек, которому дан особый дар», — отмечает автор обращения.

Особые слова благодарности адресованы врачу-гинекологу Асель Газизовне Файзулиной. Как отмечает жительница города, именно благодаря её профессионализму многие женщины становятся счастливее, слышат самые долгожданные слова: «Вы беременны», а затем проходят непростой путь ожидания малыша под наблюдением опытного специалиста.

Тёплые слова сказаны и в адрес Любови Николаевны Лирык, которую автор называет акушером от Бога. Благодаря её опыту, знаниям и мастерству на свет появляются малыши, а женщины чувствуют поддержку и уверенность в один из самых важных моментов своей жизни.

Также благодарность выражена Наталье Владимировне Топоровой и Светлане Ивановне Михайловой. По словам автора обращения, это специалисты с огромным сердцем и глубокими знаниями, которые даже в самых сложных ситуациях борются за каждого малыша, отдавая все свои силы, опыт и профессионализм.

«Никто не знает, сколько переживаний и эмоций проживает каждый врач вместе со своими пациентами. Спасибо вам за ваш труд, заботу, терпение и преданность своему делу», — говорится в обращении.

В преддверии профессионального праздника врачам пожелали крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе и благодарных пациентов.

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