Спасибо, доктор: жительница Костаная поблагодарила врачей Файзулину, Лирык, Топорову и Михайлову

В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная выразила искреннюю благодарность врачам, которые помогают женщинам стать мамами и ежедневно борются за здоровье новорождённых.
По её словам, без таких специалистов жизнь многих семей не была бы такой счастливой.
«Именно благодаря им каждая женщина получает возможность испытать великое счастье — стать мамой. Каждый из этих потрясающих врачей — настоящий профессионал своего дела, врач с большой буквы, человек, которому дан особый дар», — отмечает автор обращения.
Особые слова благодарности адресованы врачу-гинекологу Асель Газизовне Файзулиной. Как отмечает жительница города, именно благодаря её профессионализму многие женщины становятся счастливее, слышат самые долгожданные слова: «Вы беременны», а затем проходят непростой путь ожидания малыша под наблюдением опытного специалиста.
Тёплые слова сказаны и в адрес Любови Николаевны Лирык, которую автор называет акушером от Бога. Благодаря её опыту, знаниям и мастерству на свет появляются малыши, а женщины чувствуют поддержку и уверенность в один из самых важных моментов своей жизни.
Также благодарность выражена Наталье Владимировне Топоровой и Светлане Ивановне Михайловой. По словам автора обращения, это специалисты с огромным сердцем и глубокими знаниями, которые даже в самых сложных ситуациях борются за каждого малыша, отдавая все свои силы, опыт и профессионализм.
«Никто не знает, сколько переживаний и эмоций проживает каждый врач вместе со своими пациентами. Спасибо вам за ваш труд, заботу, терпение и преданность своему делу», — говорится в обращении.
В преддверии профессионального праздника врачам пожелали крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе и благодарных пациентов.
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