Новую программу для будущих первоклассников разработали в Казахстане

«Балақайлар мектебі» организована для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников перед началом школьного обучения, передает пресс-служба Минпросвещения РК.

Она обеспечивает преемственность между дошкольным образованием и начальной школой, дает возможность педагогам и родителям подготовить детей к обучению в школе по всем направлениям типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения

«Для успешной реализации программы «Балақайлар мектебі» в школах создаются благоприятные условия для обучения с учетом возрастных особенностей детей. Она рассчитана на 1 месяц обучения. Занятия проводятся ежедневно длительностью по 30 минут с 10-минутными перерывами. Образовательный процесс реализуют квалифицированные учителя начальной школы или педагоги предшкольных классов», – отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Как отмечают в профильном ведомстве, взаимное общение в процессе краткосрочной подготовки облегчит детям адаптацию к школьному обучению, а педагогам поможет ближе узнать будущих учеников.

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