Список продуктов, которые подешевели в Казахстане — Минторговли

Комитет торговли провел сравнительный анализ цен Бюро национальной статистики на социально значимые продовольственные товары в августе 2023 и 2024 годов. По результатам выявлено, что цены на большинство товаров снизились по сравнению с прошлым годом.

Подсолнечное масло: с начала года цены на масло снизились на 15%. В августе 2023 года 1 литр масла стоил 781 тенге, а в августе 2024 года цена уменьшилась до 626 тенге.

Лук: год назад цена составила 177 тенге, в августе 2024 года лук продается по 129 тенге.

Капуста: 1 год назад капуста стоила 159 тенге за килограмм, сейчас средняя цена составляет 124 тенге.

Сахар: в прошлом году сахар достиг 434 тенге за 1 килограмм, а в этом году подешевел до 415 тенге.

Морковь: килограмм в августе прошлого года стоил 198 тенге, а в текущем году — 188 тенге.

Гречневая крупа: год назад цена составила 338 тенге, в текущем году средняя цена по республике снизилась до 222 тенге.

Пшеничная мука первого сорта: 1 килограмм в августе 2023 года стоил 232 тенге, в августе 2024 года цена снизилась до 228 тенге.

Цены на соль и макароны остались стабильными.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.