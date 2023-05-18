Средний размер пенсии назвали в Казахстане

Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2023 года составил 120 686 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 851 тенге, базовой пенсии – 37 835 тенге, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 1 мая в стране проживает 2 млн 297 тыс. пенсионеров.

«С начала года выплачено пенсий на сумму более 1 трлн тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 337,4 млрд тенге, солидарной пенсии –761,5 млрд тенге», – говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Ранее стало известно, что ЕНПФ снизит комиссию за обслуживание счетов казахстанцев.

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