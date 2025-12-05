В Лисаковске неизвестные повредили декоративную подсветку многоэтажного дома в седьмом микрорайоне. Инцидент произошёл в доме № 10, где злоумышленники нашли способ попасть на крышу и перерезали кабель декоративного освещения, полностью выведя систему из строя, а также повредили элементы крепления. Ущерб оценивается как материальный, его размер уточняется в ходе проверки правоохранительными органами.

Генеральный директор ТОО «Центр коммунального сервиса» Евгений Горбенко отмечает, что доступ на крышу дома максимально ограничен.

По его словам, установлен так называемый «тройной уровень защиты»:

сначала закрывается решётка, затем дверь на чердак с замком, и ещё один замок – на выходе на крышу.

Несмотря на это, неизвестные регулярно срывают запорные устройства.

«Замки просто сбивают неустановленные лица, мы об этом в городское управление внутренних дел сообщили. 24 ноября в третьем подъезде вырезали медную проводку, а 28 числа нарушили освещение дома», – рассказал Евгений Горбенко.

Всего в течение года в Лисаковске была выполнена подсветка 25 жилых домов и трёх муралов на общую сумму 59 млн тенге. Нарушенное освещение на доме № 10 уже восстановили, однако, как отмечают в городских властях, это не гарантирует, что подобные случаи не повторятся.

Тема вандализма в отношении объектов городской инфраструктуры была поднята на очередном аппаратном совещании акима Лисаковска Абая Ибраева.

«Это уже второй случай, когда люди портят государственное имущество. Мы стараемся, выделяем деньги, наводим красоту, а кто-то приходит и всё портит. Для чего это? Поэтому здесь обязательно – на моём личном контроле, пока мы не найдём этих людей и не накажем. Все провода оборвали – так не пойдёт. Если надо камеры ставить – давайте камеры. Если усиливать замки, двери – значит, придётся, и наказывать придётся», – подчеркнул аким.

Начальник отдела криминальной полиции Лисаковска Диас Рахметов сообщил, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 1 Уголовного кодекса РК («Кража»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, при установлении подозреваемого лица оно будет привлечено к ответственности.

По словам коммунальщиков, замки на дверях, ведущих на крышу, в этом доме срывают периодически. В связи с этим принято решение провести общее собрание с участием представителей городской администрации, правоохранительных и коммунальных служб, а также жителей дома. На встрече планируется обсудить причины происходящего и выработать меры по сохранности городского имущества и недопущению новых случаев вандализма.

