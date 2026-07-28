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Старый снесли полностью: новый вокзал открыли в Костанайской области

— Сегодня, 16:04
Изображение для новости: Старый снесли полностью: новый вокзал открыли в Костанайской области

Фото минтранспорта РК


В Костанайской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Железорудная. Старое здание, построенное в 1959 году, полностью демонтировали, а на его месте возвели новый пассажирский комплекс.

Новый одноэтажный вокзал занимает площадь 416,1 квадратного метра. Во время реконструкции специалисты обновили инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию и организовали современные эвакуационные пути.

Изображение 1 для Старый снесли полностью: новый вокзал открыли в Костанайской области

Фото минтранспорта РК

Помещения вокзала оснастили необходимой мебелью и оборудованием. При проведении работ учитывались современные требования к безопасности, доступности и комфорту пассажиров.

Станция Железорудная относится к III классу. В среднем вокзал обслуживает 452 пассажира в сутки.

Изображение 2 для Старый снесли полностью: новый вокзал открыли в Костанайской области

Фото минтранспорта РК

Через станцию проходят 12 пассажирских поездов. Они обеспечивают сообщение с Алматы, Шу, Костанаем, Атырау, Актобе, Уральском, Астаной, Кокшетау и курортной зоной Боровое.

Ожидается, что обновление вокзального комплекса позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную инфраструктуру региона.



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