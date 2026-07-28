Старый снесли полностью: новый вокзал открыли в Костанайской области

В Костанайской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Железорудная. Старое здание, построенное в 1959 году, полностью демонтировали, а на его месте возвели новый пассажирский комплекс.
Новый одноэтажный вокзал занимает площадь 416,1 квадратного метра. Во время реконструкции специалисты обновили инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию и организовали современные эвакуационные пути.
Помещения вокзала оснастили необходимой мебелью и оборудованием. При проведении работ учитывались современные требования к безопасности, доступности и комфорту пассажиров.
Станция Железорудная относится к III классу. В среднем вокзал обслуживает 452 пассажира в сутки.
Через станцию проходят 12 пассажирских поездов. Они обеспечивают сообщение с Алматы, Шу, Костанаем, Атырау, Актобе, Уральском, Астаной, Кокшетау и курортной зоной Боровое.
Ожидается, что обновление вокзального комплекса позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную инфраструктуру региона.
Жаңалықтар - 28.07.26
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